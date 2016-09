Verstappen derde in tweede training Singapore

ANP Verstappen derde in tweede training Singapore

SINGAPORE - Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Singapore de derde tijd geklokt. De achttienjarige Limburger moest in de tweede sessie op het bochtige stratencircuit Nico Rosberg en Kimi Räikkönen voor zich dulden in het klassement van de beste rondetijden.

Door ANP - 16-9-2016, 17:13 (Update 16-9-2016, 17:26)

Verstappen was tijdens de eerste training zelfs de snelste op de baan, waarmee de Nederlander aantoonde dat hij zondag in zijn Red Bull voor de winst kan strijden op het bochtige stratencircuit.

De snelste ronde van Verstappen in de avondsessie in Singapore ging in 1.44,532, ruim een seconde sneller dan zijn beste tijd tijdens de eerste training met invallende duisternis (1.45,823). De Nederlandse Formule 1-coureur bleef zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo toen een fractie voor.

Crash

Rosberg revancheerde zich in de tweede training van zijn crash in de eerste sessie. De Duitse nummer twee van de WK-stand miste een bocht en reed de voorkant van zijn Mercedes aan diggelen in de omheining. Rosberg, de winnaar van de laatste twee grands prix, ging enkele uren later in zijn gerepareerde bolide als snelste rond: 1.44,152. Hij was bijna drie tienden sneller dan Räikkönen, de Fin die in zijn Ferrari de tweede tijd klokte (1.44,427). Ricciardo werd vierde, opnieuw net achter Verstappen die 29 rondjes reed.

Wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton kwam niet verder dan de zevende plek (1.45,275). De Brit kon slechts tien rondjes rijden op het Marina Bay-stratencircuit vanwege een hydraulisch probleem aan zijn bolide. Hamilton heeft in het WK nog maar 2 punten voorsprong op Rosberg.