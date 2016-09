Haase bezorgt Nederland tweede triomf

BASTAD - Tennisser Robin Haase heeft de voorsprong van Nederland in het Daviscupduel met Zweden vrijdag uitgebouwd naar 2-0. Haase, de nummer 65 van de wereld, rekende op het gravel van de Zweedse stad Bastad in drie sets af met Mikael Ymer: 6-3 6-3 7-6 (10). De net achttien jaar geworden jongeman moest als mondiale nummer 662 zijn meerdere erkennen in de 29-jarige Haase.

Door ANP - 16-9-2016, 17:03 (Update 16-9-2016, 17:16)

In de eerste twee sets had de Hagenaar weinig moeite met de jonge tennisser. Ymer leek het tempo niet altijd bij te kunnen houden en stond na lange rally's vaak hijgend aan de kant. In de derde set was er bij de Zweed echter sprake van een opleving en streed hij voor wat hij waard was. Een tiebreak moest de beslissing brengen.

Daarin waren beide tennissers aan elkaar gewaagd. Bij 10-10 maakte Ymer een fatale dubbele fout, die Haase zijn vijfde matchpoint opleverde. Dat punt werd door de Nederlandse kopman benut.

De Bakker

Thiemo de Bakker bezorgde Nederland eerder op vrijdag het eerste punt tegen Zweden. De Westlander leverde een slijtageslag in zijn duel met Elias Ymer, de oudere broer van Haase's opponent. De Bakker was in vijf sets sterker dan de Zweed: 6-4 6-4 1-6 4-6 7-6 (2).

Zaterdag staat een confrontatie in het dubbelspel op het programma. Jean-Julien Rojer en Tim van Rijthoven spelen dan tegen Isak Arvidsson en Fred Simonsson. Nederland en Zweden strijden in Bastad om klassebehoud in de eerste groep van de Europees/Afrikaanse zone.