ANP Volleyballers openen EK-kwalificatie met zege

IZMIR - De Nederlandse volleyballers zijn het kwalificatietoernooi voor het EK van 2017 donderdag begonnen met een overwinning. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen was in drie sets duidelijk te sterk voor Wit-Rusland: 25-20 25-21 25-17.

Door ANP - 15-9-2016, 20:49 (Update 15-9-2016, 22:33)

Nederland speelt in Izmir verder tegen Turkije en Oostenrijk. Die confrontatie tussen die twee landen eindigde donderdag in het voordeel van de Turken. Dezelfde landen zijn volgende week te gast in Koog aan de Zaan voor nog een serie wedstrijden. De toernooiwinnaar plaatst zich direct voor het EK.

Oranje en Wit-Rusland waren in de beginfase aan elkaar gewaagd, maar Oranje liep na de eerste technische time-out weg. Zo verliepen ook de twee daaropvolgende sets, waarin de Wit-Russen even op voorsprong mochten komen maar vervolgens Nederland de wedstrijd in handen zagen nemen.

,,We wisten dat Wit-Rusland een sterke ploeg had, een krachtig team met een paar gevaarlijke aanvallers'', zo keek aanvoerder Jasper Diefenbach terug. ,,Onze service was beter en we hebben goed verdedigd, waardoor zij niet in hun spel kwamen. We kijken uit naar het duel met de Turken.''