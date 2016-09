Liefst één stad of regio voor super EK

LAUSANNE - De inschrijving voor de multi Europese kampioenschappen van 2022 is donderdag geopend. Bij voorkeur één Europese stad of regio meldt zich aan voor de gelijktijdige organisatie van de EK's in zeven verschillende sporten. Het evenement moet in twaalf dagen tijd plaatsvinden in de zomer van 2022.

Door ANP - 15-9-2016, 15:27 (Update 15-9-2016, 15:27)

Het is de bedoeling dat de EK's atletiek, zwemmen (langebaan, schoonspringen, synchroonzwemmen en openwater zwemmen), wielrennen (weg, baan, BMX en mountainbike), turnen, roeien, triatlon en golf zo'n beetje tegelijkertijd worden gehouden. De aangesloten bonden rekenen op 4500 sporters die strijden om 170 medailles op het super EK. In november 2017 willen de Europese sportbonden de organiserende stad of regio bekendmaken.

De eerste editie van de EK's in deze zeven sporten staat voor augustus 2018 gepland, maar die vindt niet plaats in één stad of regio. De kampioenschappen zijn verdeeld over Glasgow en Berlijn.