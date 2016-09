De Bakker opent Daviscup tegen Zweden

AMERSFOORT - Thiemo de Bakker opent vrijdag namens Nederland het Daviscupduel met Zweden. De nummer 142 van de wereld neemt het op het gravel van het Zweedse Bastad op tegen Elias Ymer, nummer 150 van de mondiale lijst.

Door ANP - 15-9-2016, 12:06 (Update 15-9-2016, 12:06)

De tweede wedstrijd van vrijdag gaat tussen Robin Haase en de jonge Mikael Ymer, het net achttien geworden broertje van De Bakkers tegenstander. Op papier lijkt Haase, de nummer 65 van de wereld, geen kind te hebben aan de mondiale nummer 662.

Jean-Julien Rojer en Tim van Rijthoven strijden zaterdag samen in het dubbelspel tegen Isak Arvidsson en Fred Simonsson. Haase en De Bakker sluiten de Daviscup zondag af met wedstrijden tegen de broertjes Ymer.

,,We hebben een goede voorbereidingsweek gehad in Zweden. Iedereen staat er goed voor. We nemen dan ook veel vertrouwen mee naar het weekend'', liet Jan Siemerink, captain van het Daviscupteam, na afloop van de loting weten.

Nederland en Zweden strijden om klassebehoud in de eerste groep van de Europees/Afrikaanse zone. Beide landen verloren dit jaar van Rusland, dat in de play-offs gaat strijden voor een plek in de wereldgroep. De verliezer van het duel in Bastad moet in oktober opnieuw aan de bak tegen Israël om degradatie naar groep 2 te voorkomen.