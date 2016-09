Froome ziet geen probleem in lekken

ANP Froome ziet geen probleem in lekken

LONDEN - Drievoudig Tourwinnaar Chris Froome voelt zich niet geschaad door het lekken van zijn medische gegevens door Russische hackers. ,,Ik heb mijn medische attesten altijd openlijk besproken in de media, dus ik heb hier geen problemen mee'', zei de Britse wielrenner donderdag tegen de BBC.

Door ANP - 15-9-2016, 11:47 (Update 15-9-2016, 11:47)

Het mondiale antidopingbureau WADA bevestigde eerder op de dag dat Russische hackers onder de naam 'Fancy Bears' vertrouwelijke medische gegevens van sporters online hebben gezet. Van 29 topsporters zijn nu persoonlijke medische gegevens onthuld.

Froome zag in de onthulling alleen maar de bevestiging van wat hij eerder zelf bekendmaakte. ,,In negen jaar als professioneel wielrenner heb ik twee keer dispensatie gekregen om een middel te gebruiken tegen astma. De laatste keer was in 2014.'' De ronderenner kreeg van de internationale wielrenunie UCI toestemming om het verboden middel prednisolon te gebruiken, onder meer tijdens de Ronde van Romandië in 2014.