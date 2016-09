Bendsneyder ook in 2017 in Moto3

ANP Bendsneyder ook in 2017 in Moto3

HELSINKI - De Nederlandse motorracer Bo Bendsneyder is ook in 2017 verzekerd van een startplek in de Moto3. Zijn team Red Bull KTM Ajo meldde dat de zeventienjarige Rotterdammer contractverlenging heeft afgedwongen met zijn goede prestaties tot dusver in zijn eerste jaar in de lichte klasse van het wereldkampioenschap.

Door ANP - 15-9-2016, 10:03 (Update 15-9-2016, 10:03)

Bendsneyder scoorde punten in zeven van de dertien tot nog toe verreden grands prix, met als hoogtepunt zijn derde plaats in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. ''Ik ben heel blij met de progressie die Bo heeft laten zien. Vanwege zijn prestaties en perfecte instelling hou ik hem graag in het team'', aldus manager Aki Ajo.

Bendsneyder heeft volgend jaar wel een nieuwe teamgenoot. De Italiaan Niccolo Antonelli neemt de plek in van de Zuid-Afrikaan Brad Binder, de huidige leider in het WK van de Moto3. Binder verkast in 2017 naar de Moto2.