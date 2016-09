Weer goud voor Zanardi op Paralympics

RIO DE JANEIRO - Bijna vijftien jaar na zijn zware crash in de Formule 1 heeft Alex Zanardi woensdag zijn derde gouden medaille behaald op de Paralympische Spelen. De 49-jarige Italiaan won woensdag in Rio de Janeiro op de handfiets de tijdrit over 20 kilometer (H5) en kon het goud toevoegen aan zijn twee titels die hij vier jaar geleden tijdens zijn debuut in Londen pakte.

Door ANP - 14-9-2016, 20:22 (Update 14-9-2016, 20:22)

Zanardi reed in de Formule 1 voor Minardi en Lotus. Een zware crash in 2001 maakte een einde aan zijn loopbaan in de eliteklasse van de autosport. Het ongeluk kostte hem bijna zijn leven maar hij overleefde al moesten zijn beide benen worden geamputeerd.

Na zijn ongeval waagde hij nog wel te racen in een speciaal aangepaste auto maar met de handfiets was hij succesvoller.