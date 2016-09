’Sport en spel essentieel’

Foto Right to Play Fatima Moreira de Melo in Oeganda

„In eerste instantie dacht ik: Hoezo sporten en spelen? Geef die kinderen liever te eten”, zegt Fatima Moreira de Melo (1978), ambassadeur van Right to Play.

Door José Pietens - 15-9-2016, 7:27 (Update 15-9-2016, 7:27)

Via andere sporters raakte zij betrokken bij de organisatie. Tijdens een bezoek aan Oeganda vorig jaar zag de oud-hockeyster de impact van sport en spel op het leven van kinderen én de lokale gemeenschap. „Sport en spel is daar veel essentiëler dan in Nederland.’’

,,Right to Play werkt samen met scholen en gebruikt sport en spel om de kinderen te laten nadenken over hun leven. Problemen uit het dagelijks leven - en wat je daaraan zou kunnen doen - worden op deze manier bespreekbaar gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld over slechte hygiëne, hiv-problematiek, voortplanting en weerstand bieden tegen ongewilde seks.’’

,,Die spellen worden keer op keer herhaald en de kinderen geven de antwoorden bijna automatisch.’’

De leiders en coaches, allemaal lokale mensen, leren ook van de programma’s. Dat is mooi om te zien, want de oudere bevolking is veel onbenulliger.’’

,,Ik zag er een elfjarig jongetje dat werd opgevoed door zijn oma. Zijn ouders waren gestorven aan aids, zelf heeft hij hiv. Zijn oma dacht dat hij behekst was. Ze liet hem niet naar school gaan en gaf hem nauwelijks te eten. Via Right to Play kan hij nu toch naar school. ”

Brons, zilver, goud

Right to Play is een organisatie die goed bij haar past, zegt Moreira de Melo. De Rotterdamse speelde 191 hockeyinterlands, werd drie keer Europees kampioen, eenmaal wereldkampioen en won olympisch brons, zilver en goud. „Hockey heeft me veel gebracht. Van jongs af aan is mijn leven sowieso door sport vormgegeven geweest; ik heb sporten altijd leuk gevonden.’’

,,In Nederland koppelen we sport en spel natuurlijk niet aan het echte leven, maar je leert er bijvoorbeeld wel van hoe je je sociaal opstelt. Sport is dus ook op die manier waardevol.”

Nahaar hockeyloopbaan in 2008 startte Moreira de Melo een tweede carrière als professioneel pokeraar bij Team Pokerstars Sportstars. „Het team had al veel sportambassadeurs, onder wie Rafael Nadal. Ze wilden ook Nederlander en vroegen mij. ,,Ik pokerde al voor de lol en wilde het meteen zo goed mogelijk. Als ik iets doe, dan moet het goed gebeuren. ’’

,,Als ik vroeger Monopoly speelde en iedereen had er na vier uur genoeg van, dan wilde ik het potje afmaken. Ik wil alles zo goed mogelijk doen, dat had ik ook met hockey. Het gaat mij dan niet zozeer om het verslaan van een ander, maar louter om het behalen van een overwinning op mezelf.”

Ontwikkeling

Sport en spel staan voor de ontwikkeling van de mens in de breedste zin en die ontwikkeling is belangrijk voor het overleven van de mens, benadrukt Moreira de Melo. „In Afrika raakte ik soms heel gefrustreerd. Dan zie je een school die maanden dicht is geweest vanwege een overstroming en krijgen kinderen in schooluniformen met gaten erin les in een half beschimmeld hok. Daar zitten wél een paar potentiële marathonlopers tussen. Dit kan en moet anders.”

Hardlopers die via Right to Play aan de Dam tot Damloop meedoen, dragen een steentje bij aan die verandering. Elke deelnemer zamelt een symbolisch bedrag van 150 euro in. Voor dit bedrag kunnen minimaal zes kinderen een jaar lang meedoen aan de programma's van Right to Play. Deze betrokkenheid bij dit goede doel vindt Moreira de Melo erg bijzonder. ,,Het is toch een tikje een ver-van-mijn-bed-show. In Nederland leven we in grote luxe, je kunt gewoon lekker een stukje hardlopen. En doe je dat tijdens de Damloop voor Right to Play, dan doe je tegelijkertijd nog iets goeds voor een ander.’’