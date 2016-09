Clement zegt af voor EK

NIEUWEGEIN - Stef Clement heeft zich bij bondscoach Johan Lammerts afgemeld voor de Europese kampioenschappen wielrennen in Plumelec-Morbihan. De Bredanaar van IAM Cycling zou donderdag in de individuele tijdrit uitkomen en zondag in de wegwedstrijd. Lammerts roept geen vervanger op.

Door ANP - 13-9-2016, 11:15 (Update 13-9-2016, 11:15)

,,Stef heeft me gemeld dat hij niet fit genoeg is. Hij heeft een zwaar seizoen achter de rug'', liet Lammerts dinsdag weten. ,,Hij wilde top zijn in de Tour, wat ook gelukt is. Daarna heeft hij alles gezet op het EK, maar het ging de laatste weken niet goed. In de Ronde van de Fjorden moest hij al opgeven.''

Clement besloot daarop af te zien van deelname aan de Europese titelstrijd. Daar is Steven Lammertink nu de enige Nederlandse vertegenwoordiger in de tijdrit. In de wegrace starten acht in plaats van negen renners met Wout Poels als meest prominente Oranje-renner.