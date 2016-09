Honkballers rollen Tsjechië op

HOOFDDORP - De Nederlandse honkballers hebben maandag bij het EK in eigen land Tsjechië een pak slaag gegeven. Oranje zegevierde in Hoofddorp met 10-0 na zeven innings. Voor de ploeg van bondscoach Steve Janssen was het de vierde overwinning op rij. De Nederlandse ploeg is al zeker van de finaleronde, die donderdag begint.

Door ANP - 12-9-2016, 21:15 (Update 12-9-2016, 21:15)

Kalian Sams was tegen Tsjechië, dat de eerste drie EK-duels eveneens won, de gevierde man bij Oranje. Hij sloeg drie homeruns, goed voor in totaal zeven punten. Sams bezorgde de thuisploeg een vliegende start met een rake klap in de eerste inning over de omheining. Daarmee bracht hij tevens de honklopers Curt Smith en Rogear Bernadina over de thuisplaat (3-0).

In de tweede inning was een honkslag van Smith goed voor punten van opnieuw Bernadina en Stijn van der Meer (5-0). Na een single homerun van Sams in de derde inning (6-0) sloeg hij in de vijfde inning opnieuw toe, met zijn ploeggenoten Smith en Gianison Boekhoudt op de honken (9-0). In defensief opzicht kwam het scherpe Nederland geen moment in de problemen.

Op een honkslag van Smith kwam ook Randolph Oduber in de zesde inning nog tot scoren (10-0). Na een nieuwe nul voor Tsjechië in de zevende inning was het duel vroegtijdig afgelopen.

Nederland sluit dinsdag de groepsfase af met de wedstrijd tegen Zweden.