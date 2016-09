Van Praag als grote underdog naar verkiezingen

ANP

AMSTERDAM - Als grote underdog neemt Michael van Praag woensdag in Athene deel aan de verkiezingen die een opvolger voor Michel Platini moeten aanwijzen. Als we veel Europese voetbalbonden mogen geloven, dan kan het bijna niet anders of de UEFA krijgt een Sloveense voorzitter. Zijn enige concurrent Aleksander Ceferin heeft snel veel aan populariteit gewonnen.

Door ANP - 12-9-2016, 11:25 (Update 12-9-2016, 11:30)

Nog maar een paar weken geleden vertelde Van Praag aan het ANP dat hij steun voelde van 27 of 28 landen. Hij baseerde zich op gesprekken met meer dan veertig van de 55 bij de UEFA aangesloten lidstaten. Inmiddels is duidelijk geworden dat zelfs Duitsland, Frankrijk, Ierland, Hongarije en de Scandinavische landen voor de twintig jaar jongere Ceferin kiezen.

Van opgeven wil de 68-jarige Amsterdammer niet weten. De voorzitter van de KNVB blijft strijdbaar totdat de verkiezingen in het luxe Grand Resort Lagonissi Hotel zijn afgelopen. Natuurlijk denkt hij ook wel eens hoe het kan dat een relatief onbekende advocaat hem in de peilingen zwaar voorbij is gestreefd. Boze tongen beweren dat Ceferin steun geniet van FIFA-baas Gianni Infantino. De Sloveen zou de Scandinavische landen een EK hebben beloofd. Als dat klopt, dan is dat kwalijk, stelt Van Praag. Verder kan hij daar nu niets mee.

Van Praag levert maar één tegenprestatie voor een stem op hem en dat is zijn programma. Hij wil van de UEFA weer een eerlijke en transparante bond maken en bruggen bouwen tussen de rijkere en arme landen. Transfers van jeugdspelers moeten aan banden worden gelegd en en als je het hem vraagt dan verdient vrouwenvoetbal nog meer steun.

Ceferin geniet ook steun van Rusland, de bevlekte organisator van het volgende WK die gebaat is bij een bevriende UEFA-voorzitter. Veel landen uit het oosten van Europa zouden met de Russen meegaan. In dat geval strijdt de Nederlander een ongelijke strijd. Maar Van Praag moet dat allemaal nog zien, zegt hij. Bij gebrek aan houvast denkt de preses van de KNVB maar aan de laatste verkiezingen voor het leiderschap van de FIFA, waarin Gianni Infantino de torenhoge favoriet sjeik Salman versloeg.

Omdat stemmers tot het laatste moment van mening veranderen, houdt Van Praag de moed er in. Met minimaal 28 stemmen mag hij zich opvolger van de corrupte Platini noemen.