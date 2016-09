Maximale score voor honkballers

HOOFDDORP - De Nederlandse honkballers staan na drie speelronden bij het EK in Hoofddorp en Nieuw-Vennep op de maximale score. Oranje was zondag met 3-1 te sterk voor Rusland. Een dag eerder zegevierde de ploeg van bondscoach Steve Janssen met 10-2 over Duitsland. De titelverdediger begon vrijdag aan het toernooi in eigen land met een dikke overwinning tegen Groot-Brittannië (11-1).

Door ANP - 11-9-2016, 18:21 (Update 11-9-2016, 18:21)

Nederland speelt in groep A nog tegen Tsjechië (maandag) en Zweden (dinsdag). Vanaf donderdag spelen de beste drie landen uit iedere poule in de finaleronde, met als inzet twee plekken in de eindstrijd op zondag.

Voor het begin van het ietwat stroeve duel zondag met Rusland huldigde de Nederlandse honkbalbond zes onlangs afgezwaaide internationals. Het ging om Danny Rombley, Michael Duursma, Vince Rooi, David Bergman, Bryan Engelhardt en Shaldimir Daantji. Gezamenlijk speelden zij ruim 750 interlands. Het zestal maakte in 2011 deel uit van de Nederlandse selectie die op historische wijze het WK in Panama won.