Pedrosa troeft Rossi af op Misano

ANP Pedrosa troeft Rossi af op Misano

MISANO - De Spaanse wegracer Dani Pedrosa heeft zondag de Grote Prijs van San Marino in de MotoGP gewonnen. Hij troefde op het circuit van Misano publiekslieveling Valentino Rossi af. De 37-jarige Italiaan reed lang aan de leiding, maar zag zeven ronden voor het einde de ontketende Pedrosa voorbijkomen.

Door ANP - 11-9-2016, 15:08 (Update 11-9-2016, 15:36)

De derde plaats was voor regerend wereldkampioen Jorge Lorenzo. Marc Márquez, de leider in het wereldkampioenschap, finishte als vierde. Hij behield de leiding in het klassement, maar zag Rossi wel iets dichterbij komen.

De 31-jarige Pedrosa boekte zijn eerste overwinning van dit seizoen. Het was de 52e grandprixzege in zijn carrière. De rijder van Honda was in zijn element op het snikhete circuit. Pedrosa startte als achtste en rukte geleidelijk op in de race. Nadat hij Rossi was gepasseerd, reed hij onbedreigd naar de zege.

Goed weg

Lorenzo begon de race in de koningsklasse van poleposition. De Spaanse coureur van Yamaha was goed weg, maar teamgenoot Rossi stuurde zijn Yamaha keurig mee in het achterwiel. Al snel ging Rossi, onder luid gejuich van tienduizenden fans die op de volgepakte tribunes met gele vlaggen wapperden, Lorenzo voorbij. De negenvoudig wereldkampioen leek op weg naar zijn 115e GP-winst, maar hij had niet gerekend op de Pedrosa, die onverwacht snel was.

Márquez kwam niet uit de verf op het circuit van Misano en moest genoegen nemen met de vierde plek, maar hij behield een vrij comfortabele voorsprong in de WK-stand. De Honda-rijder staat na dertien van de achttien races op 223 punten, Rossi heeft er 180. Lorenzo is derde met 162 punten.