ANP Nieuwe nummer één Kerber wint US Open

NEW YORK - De Duitse tennisster Angelique Kerber heeft zaterdag bij de US Open de kroon op haar werk gezet. De nieuwe nummer één van de wereld versloeg in de finale Karolina Pliskova uit Tsjechië in drie sets (6-3 4-6 6-4) en vierde haar tweede grandslamtitel. De 28-jarige Kerber had begin dit jaar al de Australian Open gewonnen.

Door ANP - 11-9-2016, 0:58 (Update 11-9-2016, 0:58)

De Duitse wist al voor de finale dat ze maandag bij het uitkomen van de nieuwe wereldranglijst voor het eerst bovenaan staat, met dank aan Pliskova. De lange Tsjechische had in de halve finale namelijk Serena Williams verslagen, de Amerikaanse die zes keer de beste was op de US Open. Na 3,5 jaar op nummer één moet Williams haar toppositie afstaan aan Kerber.

De Duitse stond zaterdag al voor de derde keer dit jaar in de finale van een grandslamtoernooi. Kerber versloeg Williams begin dit jaar op de Australian Open, maar op Wimbledon moest ze buigen voor de 34-jarige Amerikaanse. Pliskova debuteerde in de finale van een grand slam. Dat leidde tot de nodige zenuwen, zo bleek direct in de eerste game. De 1,86 meter lange tennisster begon met een dubbele fout en werd meteen gebroken. De Tsjechische, die Kerber vorige maand nog van de eerste plek op de wereldranglijst af had gehouden door de onderlinge finale in Cincinnati te winnen, wist dat niet meer te herstellen. Op 5-3 voor Kerber leverde ze opnieuw haar service in, waardoor de eerste set naar de Duitse ging.

De tweede ging gelijk op tot 3-3, maar in de zevende game wist Pliskova eindelijk een breekkans te verzilveren. De Tsjechische kwam steeds beter in haar spel en bezorgde Kerber het eerste setverlies in New York. Het initiatief lag ook in de beslissende derde set aanvankelijk bij Pliskova, die tijdens vorige grand slams nooit verder was gekomen dan de derde ronde.

De 24-jarige Tsjechische brak Kerber al snel en liep uit naar 3-1, maar de Duitse winnares van het zilver op de Olympische Spelen knokte zich terug in de partij met een break in de zesde game. De boeiende finale, die vol mooie rally's zat, werd beslist in game tien. Kerber begon op de service van Pliskova met een winner, waarna de Tsjechische een afzwaaier produceerde en een volley in het net sloeg. Op het eerste matchpoint was het direct raak voor de Duitse.