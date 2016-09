Gesink heeft vrede met vijfde plaats

ALTO DE AITANA - Een tweede ritzege zat er niet in, maar met de vijfde plaats in de laatste bergetappe van de Ronde van Spanje was Robert Gesink zaterdag ook bijzonder tevreden. De klimmer van LottoNL-Jumbo was de hele dag op avontuur geweest met een groepje, in de achtervolging op twee koplopers die tijdens de slotklim van de Alto de Aitana werden ingerekend. ,,In de finale moest ik passen toen Atapuma en Latour aanvielen'', zei Gesink. ,,Ik heb tot de laatste meter gevochten en ben tevreden met mijn vijfde plek.''

Door ANP - 10-9-2016, 23:41 (Update 10-9-2016, 23:41)

Gesink kwam ruim een minuut na de Franse winnaar Latour boven op de Alto de Aitana. Zeven jaar eerder was hij op dezelfde berg derde geworden in een Vuelta-etappe. ,,Het was 70 kilometer lang een gevecht om weg te komen'', zei ploegleider Jan Boven. ,,Robert zat in alle ontsnappingen. Door die zware start was het op het einde een gevecht van man tegen man. Toen Atapuma en Latour demarreerden, kon Robert niet meer. Hij kwam helemaal kapot aan.''

George Bennett, de Nieuw-Zeelandse ploeggenoot van Gesink, bemachtigde zaterdag een plek in de top tien van het klassement. ,,Dat voelt ook heerlijk'', aldus Boven.