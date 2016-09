Honkballers slaan ook Duitsland weg

ANP Honkballers slaan ook Duitsland weg

HOOFDDORP - De Nederlandse honkballers hebben zaterdag ook hun tweede wedstrijd op het EK in eigen land gewonnen. De ploeg van bondscoach Steve Janssen klopte Duitsland met 10-2. Oranje sloeg vooral toe in de derde inning, waarin het liefst zes punten liet aantekenen.

Door ANP - 10-9-2016, 21:58 (Update 10-9-2016, 21:58)

De honkballers, die in Hoofddorp hun titel verdedigen, waren hun missie om voor de 22e keer goud te pakken vrijdag begonnen met een soepele zege op Groot-Brittannië (11-1). Tegen Duitsland, op papier één van de sterkste opponenten in groep A, kwam Oranje ook amper in de problemen. De startende pitcher Rob Cordemans kreeg in de derde inning wel een homerun om zijn oren geslagen, nadat Kalian Sams en Yurendell de Caster het gastland op 2-0 hadden gebracht.

In de gelijkmakende beurt sloeg Oranje er helemaal lustig op los, waardoor de score opliep naar 9-1. In de vierde inning produceerde profhonkballer Roger Bernadina, de man met bijna 550 wedstrijden in de Major League op zijn naam, een homerun. Bernadina tekende in de zesde inning voor het tiende punt van Oranje, na een ferme klap van Gianison Boekhoudt.

Op de Nederlandse heuvel werd Cordemans na vijf innings afgelost door Shairon Martis. Bondscoach Janssen stuurde daarna ook de pitchers Loek van Mil, Tom de Blok en Kevin Kelly nog naar buiten om hen ritme te laten opdoen. Zij slaagden erin de Duitse slagploeg in bedwang te houden. Zondagmiddag speelt Oranje tegen Rusland, daarna volgen ook nog groepswedstrijden tegen Tsjechië en Zweden. Vanaf donderdag spelen de drie beste landen uit iedere poule in de finaleronde, met als inzet twee plekken in de eindstrijd op zondag.