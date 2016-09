Haase klopt De Bakker in halve finale Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tennisser Robin Haase staat in de finale van het challengertoernooi van Alphen aan den Rijn. In een Nederlands onderonsje versloeg hij zaterdag in de halve finale Thiemo de Bakker in twee sets: 7-5 6-1.

Door ANP - 10-9-2016, 17:43 (Update 10-9-2016, 17:43)

De als eerste geplaatste Haase kon op een sterke service rekenen en sloeg acht aces. In de eerste set had De Bakker daar antwoorden op en dat leidde tot een gelijkopgaande strijd. In de tweede set leek de 27-jarige Westlander echter leeggespeeld en walste Haase over hem heen.

In de finale treft de 29-jarige Hagenaar Jan-Lennard Struff uit Duitsland. Struff zag in de andere halve finale titelverdediger Damir Dzumhur uit Bosnië en Herzegovina in de beslissende derde set geblesseerd opgeven: 6-1 4-6 4-0.