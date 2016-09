Wawrinka plaatst zich voor finale US Open

ANP Wawrinka plaatst zich voor finale US Open

NEW YORK - Stan Wawrinka heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de finale van de US Open. De als derde geplaatste Zwitser versloeg de als zesde geplaatste Japanner Kei Nishikori in vier sets: 4-6 7-5 6-4 6-2.

Door ANP - 10-9-2016, 4:14 (Update 10-9-2016, 4:14)

De wedstrijd begon in een broeierig New York met een bijna perfecte set van Nishikori, die maar twee fouten maakte. In de vierde game van de tweede set raakte Wawrinka, de nummer drie op de wereldranglijst, op dreef. Nishikori, de nummer zeven van de wereld, kwam daarna niet meer terug in de wedstrijd.

Tegenstander van Wawrinka in de finale is Novak Djokovic, de aanvoerder van de wereldranglijst. De Servische titelverdediger bereikte vrijdag voor de zevende keer in zijn carrière de eindstrijd van de US Open door in vier sets af te rekenen met de Fransman Gaël Monfils: 6-3 6-2 3-6 6-2.