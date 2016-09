Françaises houden Hingis uit finale US Open

NEW YORK - De Franse tennissters Caroline Garcia en Kristina Mladenovic maken hun status voorlopig volledig waar in New York. De nummers één van de plaatsingslijst bereikten donderdag de finale van het dubbelspel op de US Open, door de Zwitserse titelverdedigster Martina Hingis en haar Amerikaanse partner CoCo Vandeweghe te verslaan: 6-3 6-4. Hingis zegevierde vorig jaar in New York met Sania Mirza uit India aan haar zijde.

Door ANP - 8-9-2016, 22:29 (Update 8-9-2016, 22:29)

Garcia en Mladenovic nemen het in de eindstrijd op tegen de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en Lucie Safarova uit Tsjechië. Dat duo klopte de Russinnen Ekaterina Makarova en Elena Vesnina met 6-2 7-6 (4).

Mattek-Sands en Safarova wonnen vorig jaar de Australian Open en Roland Garros, Garcia en Mladenovic zegevierden dit jaar in Parijs. Voor de Françaises liep de Olympische Spelen in Rio daarna uit op een grote teleurstelling, mede door een conflict met de Franse bond. Het leidde er zelfs toe dat Garcia en Mladenovic voorlopig zijn uitgesloten van deelname aan de Fed Cup.