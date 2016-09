MotoGP trekt nummer 58 van Simoncelli terug

MISANO - De organisatie van de MotoGP heeft besloten om het startnummer 58 terug te trekken. Dat nummer behoorde toe aan Marco Simoncelli, de Italiaanse motorcoureur die in 2011 op 24-jarige leeftijd verongelukte tijdens de Grote Prijs van Maleisië. Als eerbetoon aan Simoncelli blijft het startnummer 58 altijd aan hem verbonden en kan geen andere coureur daar ooit meer mee rijden.

De organisatie van de MotoGP maakte dat donderdag bekend in het bijzijn van de vader van Simoncelli, aan de vooravond van de Grote Prijs van San Marino. Die race wordt verreden op het circuit van Misano, dat sinds 2012 de naam van Simoncelli draagt. De goedlachse coureur groeide op in de buurt van het Italiaanse circuit.

Simoncelli reed bijna zijn hele carrière in de WK wegrace met het nummer 58. De Italiaan won veertien grands prix en werd in 2008 wereldkampioen in de 250cc-klasse, de huidige Moto2. In 2010 en 2011 kwam Simoncelli uit in de koningsklasse van de motorsport, tot die fatale crash in Maleisië. De Italiaan werd twee jaar geleden postuum opgenomen in de Hall of Fame van de MotoGP.