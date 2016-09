Amateur Caron verrast in KLM Open (2)

ANP Amateur Caron verrast in KLM Open (2)

SPIJK - Niet de ervaren prof Joost Luiten, maar amateur Rowin Caron is na de eerste ronde van het KLM Open de beste Nederlander. Caron stak Luiten donderdag op golfbaan The Dutch in Spijk de loef af. De 23-jarige amateur verraste met een ronde van 66 slagen, vijf onder par.

Door ANP - 8-9-2016, 20:13 (Update 8-9-2016, 20:13)

Hij deelt met die score de tweede plaats in de tussenstand, samen met zeven andere spelers. Slechts één golfer deed het op de nieuwe locatie van het Nederlandse toernooi uit de Europese Tour iets beter en dat was de Brit Ben Evans. Die nam de leiding met een score van 65.

Luiten kwam na de eerste rondgang over achttien holes op The Dutch binnen in 69 slagen (-2), De score leverde hem net geen klassering in de top dertig op.

Ingenomen

Caron was ingenomen met zijn lage score. Hij noteerde geen enkele bogey en schreef vijf birdies op zijn kaart. ,,Ik maakte al redelijk snel birdies, dus kwam lekker op gang'', zei hij. ,,Ik hield er al rekening mee dat de tweede negen holes moeilijk zouden worden en dat klopte. Ook omdat het toen wat harder begon te waaien. Maar dit is een fijne score.''

Caron is bezig aan zijn zesde KLM Open als amateur. In 2013 eindigde hij op de 63e plaats, als beste amateur. De Brabantse golfer heeft zijn studie in de Verenigde Staten afgerond en wil nu de stap naar de profs maken. ,,Over twee weken speel ik nog het WK voor amateurs en daarna hoop ik via de qualifying school een speelkaart voor de Europese Tour te bemachtigen.''

Aan de winst in het KLM Open wilde Caron niet denken, ondanks zijn droomstart. ,,Ik heb vooral genoten. Het is al leuk om mee te mogen doen.''