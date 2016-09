Sprintzege Vos in Ronde van België

ANP Sprintzege Vos in Ronde van België

LIERDE - Marianne Vos heeft donderdag de tweede etappe in de Ronde van België gewonnen. De Brabantse wielrenster, die woensdag in de sprint nog werd geklopt door ploeggenote Lucinda Brand van Rabo-Liv, was donderdag met grote overmacht de snelste in Lierde na een rit over 108 kilometer. De Italiaanse Giorgia Bronzini (tweede) en de Belgische Lotte Kopecky finishten in de eindsprint op flinke afstand.

Door ANP - 8-9-2016, 17:15 (Update 8-9-2016, 17:15)

Het was voor Vos alweer haar zesde internationale zege dit seizoen. Door de verdiende bonificatieseconden nam ze ook de leiding in het algemeen klassement over van Brand. De Ronde van België eindigt vrijdag in Geraardsbergen.