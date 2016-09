Redelijke start Luiten in KLM Open

SPIJK - Golfer Joost Luiten heeft donderdag een redelijke eerste ronde afgewerkt in het KLM Open. De oud-winnaar noteerde op golfbaan The Dutch in Spijk 69 slagen, twee onder par. De Rotterdammer bezet voorlopig de 24e plaats in het Nederlandse toernooi uit de Europese Tour.

Door ANP - 8-9-2016, 13:24 (Update 8-9-2016, 14:30)

Luiten speelt zijn eerste toernooi na de Olympische Spelen, waarin hij als 27e eindigde. De dertigjarige prof sloeg de ballen over het algemeen strak en goed. Een paar keer landde zijn slag in een bunker, maar hij slaagde erin grote fouten te vermijden. Zo leverde Luiten een kaart in met twee birdies en nul bogeys.

Luiten kon zich vorige maand in Rio niet mengen in de strijd om de medailles; de nummer 73 van de wereld mopperde toen op zichzelf. Hij klaagde over vermoeidheid en voelde zich fysiek en mentaal niet top.

Swing

In Spijk, waar sinds enkele jaren een reusachtige golfbaan ligt bij het Lingebos, liep hij uitgerust de eerste afslag op. ,,Ik ben fit en heb drie weken lekker mijn spel kunnen bijschaven. Ik was erg ontevreden over mijn swing, die liep niet zoals ik het wilde. De eerste negen holes was het nog niet goed en moest ik er echt voor vechten om par te halen. Op de negende hole maakte ik mijn eerste birdie en toen kwam er eindelijk wat vertrouwen in mijn swing terug.’’

Luiten speelde naar eigen zeggen de tweede negen holes veel beter. ,,Ik had er wel meer uit kunnen halen, want de omstandigheden waren nagenoeg perfect, maar ik was absoluut tevreden. Hier kan ik echt verder mee, vooral omdat het best een gevaarlijke baan is. Je kunt hier met kleine foutjes zo twee, drie slagen inleveren. Ik maakte echter geen enkele bogey en dat neem ik wel mee.’’