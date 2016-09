Seizoen Mathieu van der Poel begint in Gieten

ANTWERPEN - Veldrijder Mathieu van der Poel mist net als vorig jaar de eerste wereldbekerwedstrijden van het nieuwe seizoen. De 21-jarige voormalig wereldkampioen is niet op tijd hersteld van een operatie aan beide knieën en mist daarom de wereldbekerwedstrijden in Las Vegas en Iowa in september. De Brabander richt zich op de eerste cross voor de Superprestige op 2 oktober in Gieten.

Door ANP - 7-9-2016, 16:45 (Update 7-9-2016, 16:45)

,,Aan de rechterknie heb ik nog wat last maar ik kan trainen zoals ik wil. De conditie is al beter dan gehoopt op dit moment. Als het zo blijft evolueren is Gieten sowieso haalbaar'', zei Van der Poel woensdag bij de presentatie van zijn ploeg Beobank-Corendon in Antwerpen.