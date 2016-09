Genoeg aandacht Paralympics

In Rio de Janeiro gaan woensdag de Paralympics van start. Een hartstikke leuk evenement voor gehandicapte sporters die hun krachten eens willen meten over de landsgrenzen. De deelnemende atleten verdienen alle respect voor hun inspanningen. Maar moeten we met zijn allen gaan kijken naar hun prestaties? Natuurlijk niet. Sport voor gehandicapten is net als het WK voetbal voor veteranen of het NK Volleybal voor ambtenaren leuk om te doen, maar oninteressant voor de neutrale toeschouwer. De kritiek op de media dat er te weinig aandacht is voor dit evenement is dan ook niet terecht.