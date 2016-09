Fury en Klitsjko op 29 oktober in de ring

MANCHESTER - Tyson Fury en Vladimir Klitsjko staan op 29 oktober in Manchester opnieuw tegenover elkaar in de boksring. De Britse wereldkampioen bij de zwaargewichten en de onttroonde kampioen uit Oekraïne bevestigden woensdag allebei via Twitter dat die datum is vastgezet. ,,Eindelijk is het geregeld, ik ga mijn fout goedmaken op 29 oktober in de Manchester Arena'', aldus Klitsjko.

Door ANP - 7-9-2016, 11:56 (Update 7-9-2016, 11:56)

De Oekraïense bokser, bijgenaamd 'Dr. Steelhammer' vanwege zijn gevreesde rechterarm, werd vorig jaar in Düsseldorf onttroond door Fury. De jury wees de Britse provocateur na twaalf rondes aan als winnaar. Fury nam de wereldtitels van de WBA, WBO, IBF en IBO over van Klitsjko, die elf jaar ongeslagen was geweest.

De twee kemphanen zouden eigenlijk in juli opnieuw tegenover elkaar staan, maar Fury meldde zich twee weken voor de hernieuwde tweekamp af vanwege een enkelblessure. Het revanchegevecht is nu vastgesteld op 29 oktober.