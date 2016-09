Pliskova schakelt Venus Williams uit

NEW YORK - Venus Williams is maandag in de vierde ronde van het US Open in New York uitgeschakeld. De 36-jarige Amerikaanse tennisster, als zesde geplaatst, was niet opgewassen tegen Karolina Pliskova. De als tiende geplaatste Tsjechische zegevierde na 2 uur en 24 minuten in drie sets: 4-6 6-4 7-6 (3).

Door ANP - 5-9-2016, 21:54 (Update 5-9-2016, 21:54)

Venus Williams, die in 1997 voor de eerste keer meedeed aan het US Open, vocht in het enerverende duel voor wat ze waard was. In de derde set toonde ze in fysiek en mentaal opzicht bij een achterstand van 5-6 en 0-40 nog grote veerkracht. Met vijf punten op rij dwong de tweevoudig kampioene alsnog een tiebreak af waarin Pliskova toch te sterk bleek.

De 24-jarige Tsjechische speelt in de kwartfinales tegen de winnares van het duel tussen de als vierde geplaatste Poolse Agnieszka Radwanska en de Kroatische Ana Konjuh, die in de eerste ronde Kiki Bertens uitschakelde. Pliskova haalde nog nooit de laatste acht bij een grandslamtoernooi.