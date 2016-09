Halep opnieuw naar kwartfinales in New York

ANP Halep opnieuw naar kwartfinales in New York

NEW YORK - De Roemeense tennisster Simona Halep heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de laatste acht bereikt op het US Open in New York. De als vijfde geplaatste speelster was in twee sets te sterk voor de Spaanse Carla Suárez Navarro, de nummer elf van de plaatsingslijst. Halep zegevierde na 1 uur en 38 minuten met 6-2 7-5.

Door ANP - 5-9-2016, 19:12 (Update 5-9-2016, 19:41)

Halep en Navarro begonnen met een evenwichtige onderlinge balans (5-5) aan hun elfde duel. De Roemeense bleek in New York echter deze keer op vrijwel alle fronten de betere speelster. Op 5-4 in de tweede set had ze echter nog wel een kleine inzinking. Halep leverde haar service in (5-5), maar kwam daarna sterk terug en besliste het duel met vier punten op rij.

Halep (24) haalde vorig jaar voor de eerste keer de halve eindstrijd op Flushing Meadows. Daarin moest ze haar meerdere erkennen in de latere kampioene Flavia Pennetta uit Italië. Tijdens deze editie van het laatste grandslamtoernooi van het jaar dreigt Halep de als eerste geplaatste Serena Williams in de kwartfinales tegen te komen. De zesvoudige kampioene moet later op maandag echter eerst nog zien te winnen van Jaroslava Sjvedova uit Kazachstan.

,,Het zal heel zwaar worden in de volgende ronde, dus laat ik van deze overwinning nog maar even genieten'', glimlachte Halep. Ze won dit jaar al drie toernooien en verloor sinds Roland Garros in Parijs (vierde ronde) slechts drie van haar 26 partijen.