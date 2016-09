Mollema wint tijdrit in Alberta

EDMONTON - Bauke Mollema heeft voor het eerst in zijn professionele wielercarrière een tijdrit gewonnen. De Nederlander uit de Amerikaanse ploeg Trek was zondag (plaatselijke tijd) de beste in de rit tegen de klok in de Ronde van Alberta. Mollema, vorig jaar winnaar van de korte Canadese etappekoers, schoof in het algemeen klassement op naar de tweede plaats.

Door ANP - 5-9-2016, 7:42 (Update 5-9-2016, 7:42)

De Groninger noteerde in de 12,1 kilometer lange tijdrit in Edmonton een tijd van 14.44 minuten. Hij was negen seconden sneller dan de Let Andzs Flaksis en won zestien tellen op de Amerikaan Robin Carpenter, die de leiding in het algemeen klassement overnam van zijn landgenoot Evan Huffman. Mollema heeft slechts één seconde achterstand op Carpenter.

De Ronde van Alberta eindigt maandag met een rit over 124,1 kilometer met start en aankomst in Edmonton.