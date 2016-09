Kerber door naar kwartfinales op US Open

NEW YORK - Angelique Kerber heeft zich zondagavond betrekkelijk eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De als tweede geplaatste Duitse won in het Arthur Ashe-stadion in twee sets van de Tsjechische Petra Kvitova: 6-3 7-5.

Door ANP - 5-9-2016, 4:02 (Update 5-9-2016, 4:26)

Kerber, de nummer twee van de wereldranglijst, ging voortvarend van start en sleepte de eerste set in slechts 31 minuten binnen. In de tweede set ging het tot 5-5 gelijk op. Bij het eerste matchpoint was het raak voor de Duitse, maar ze werd daarbij wel geholpen door Kvitova: die sloeg op het beslissende moment een dubbele fout.

Het is het beste resultaat voor Kerber sinds 2011, toen ze in New York de halve finales bereikte. Bij de vorige twee edities strandde ze in de derde ronde. In de kwartfinale treft Kerber de Italiaanse Roberta Vinci, die eerder zondag afrekende met Lesia Tsoerenko uit Oekraïne.