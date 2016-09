Sock kan Tsonga niet aan

ANP Sock kan Tsonga niet aan

NEW YORK - Tennisser Jo-Wilfried Tsonga heeft in New York voor de derde keer de kwartfinales van de US Open bereikt. De als negende geplaatste Fransman overmeesterde zondag de Amerikaan Jack Sock in vier sets. Na ruim 3 uur stond de eindstand op het scorebord: 6-3 6-3 6-7 (7) 6-2.

Door ANP - 4-9-2016, 22:46 (Update 4-9-2016, 22:46)

Tsonga drong in 2011 en 2015 eveneens tot de kwartfinales door. Hij haalde echter nog nooit de halve eindstrijd in New York. Ook dit jaar lijken zijn kansen op een plaats bij de laatste vier klein. Titelverdediger Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, is zijn volgende tegenstander, mits de Serviër zijn partij tegen de Brit Kyle Edmund in de vierde ronde wint.