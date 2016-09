Jury Vuelta lief voor 90 renners

MADRID - De jury van de Ronde van Spanje maakte zondag een uitzondering voor een groep van maar liefst negentig renners. Zij overschreden in de vijftiende etappe wel heel ruim een tijdlimiet maar mochten in koers blijven.

4-9-2016

Als de jury de regels strikt had nageleefd, dan waren er maandag slechts 71 renners aan de laatste week van de Vuelta begonnen. Zij bleven zondag op minder dan 22 minuten van de Italiaanse winnaar Gianluca Brambilla. De negentig coureurs gaven bijna 54 minuten toe. Zij voltooiden de vijftiende etappe met een gemiddelde van 30 kilometer per uur. Brambilla legde de 118 kilometer af met een gemiddelde van ruim veertig kilometer per uur.

Als de jury streng was geweest, dan had er maandag geen Nederlander meer mogen starten. En Chris Froome, tweede in het algemeen klassement, had het in de laatste week zonder ploeggenoten van Sky moeten stellen.