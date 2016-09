Monfils voor derde keer bij laatste acht

NEW YORK - Gaël Monfils heeft voor de derde keer in zijn tennisloopbaan de laatste acht bereikt op het US Open in New York. De als tiende geplaatste Fransman rekende nog net binnen 2 uur af met de Cyprioot Marcos Baghdatis. De dertigjarige Monfils zegevierde in drie sets: 6-3 6-2 6-3. Hij haalde eerder in 2010 en 2014 de kwartfinales van het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Dat was echter ook steeds zijn eindstation op Flushing Meadows.

Door ANP - 4-9-2016, 19:38 (Update 4-9-2016, 19:38)

Monfils krijgt in de kwartfinales mogelijk te maken met de als vierde geplaatste Spanjaard Rafael Nadal. De tweevoudige kampioen moet zondag eerst nog zien te winnen van de Fransman Lucas Pouille.