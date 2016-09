Vinci opnieuw in kwartfinales US Open

NEW YORK - De Italiaanse tennisster Roberta Vinci heeft voor het tweede jaar op rij de kwartfinales bereikt van het US Open. De 33-jarige routinier uit Tarante versloeg zondag Lesia Tsoerenko uit Oekraïne in twee sets: 7-6 (5) 6-2. Vinci strijdt om een plaats in de halve finales tegen de winnares van het duel tussen Petra Kvitova uit Tsjechië en de als tweede geplaatste Duitse Angelique Kerber.

Door ANP - 4-9-2016, 19:05 (Update 4-9-2016, 19:05)

Vinci stuntte vorig jaar in New York met een plaats in de finale. Ze verloor toen in de eindstrijd van haar Italiaanse jeugdvriendin Flavia Pennetta.