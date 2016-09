Kyrgios geeft geblesseerd op

NEW YORK - Nick Kyrgios heeft opgegeven in de derde ronde van de US Open. Hij had last van zijn heup. Daardoor gaat de Oekraïner Ilja Martsjenko naar de laatste zestien. Martsjenko speelt daarin tegen de Zwitser Stan Wawrinka.

4-9-2016

Kyrgios won de eerste set met 6-4. De tweede set ging lang gelijk op. Kyrgios kwam met 4-3 voor, maar toen won Martsjenko drie games op rij. Bij setpunt sloeg enfant terrible Kyrgios de bal hoog de tribunes in, zodat hij kon worden behandeld. Kyrgios won de eerste game van de derde set, maar daarna pakte Martsjenko zes games achter elkaar en dus de set. Daarop staakte Kyrgios de strijd, een half uur na zijn behandeling.

Wawrinka hoeft dus niet tegen Kyrgios te spelen. Dat zou een bijzonder beladen duel zijn geweest. Tijdens een wedstrijd vorig jaar riep Kyrgios vanuit het niets tegen Wawrinka dat een andere tennisser naar bed was geweest met diens vriendin. ,,Sorry dat ik je dat moet vertellen'', voegde Kyrgios er nog aan toe. Wawrinka was kort ervoor gescheiden van zijn vrouw.

Kyrgios kreeg een boete van 9000 euro en een voorwaardelijke schorsing van 28 dagen. Na de opmerkingen hebben Wawrinka en Kyrgios al twee keer tegen elkaar gespeeld. In Dubai won de Zwitser, in Madrid zegevierde de Australiër.