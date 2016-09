Verstappen start vanaf zevende plek in Monza

ANP Verstappen start vanaf zevende plek in Monza

MONZA - Max Verstappen start zondag vanaf de zevende plek in de Grand Prix van Italië. De Nederlandse formule 1-coureur miste zaterdag de snelheid in zijn Red Bull om in de kwalficatierace een hogere positie af te dwingen. De Nederlander staat in de startopstelling één plek achter zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo.

Door ANP - 4-9-2016, 5:15 (Update 4-9-2016, 5:15)

Lewis Hamitlon pakte op het circuit van Monza voor de 56e keer in zijn carrière poleposition. De Brit, regerend wereldkampioen en leider in het WK van dit jaar, was in zijn Mercedes bijna een halve seconde sneller dan zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg. Hamilton won de afgelopen twee jaar de race op Monza.

He snelle circuit is de thuishaven van Ferrari. De coureurs Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen beginnen de race vanaf de derde en vierde plek. De Fin Valtteri Bottas wist zijn Williams nog voor de Red Bulls te posteren op de vijfde startplek.

De race in Italië is de veertiende van het seizoen. De start is om 14.00 uur.