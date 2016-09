Wawrinka door het oog van de naald

ANP Wawrinka door het oog van de naald

NEW YORK - Stan Wawrinka wankelde, maar bleef overeind en staat in de vierde ronde van de US Open. Hij overleefde in de vierde set een matchpoint tegen de Brit Daniel Evans. Na vijf sets en vier uur spelen stapte de Zwitser alsnog als winnaar van de baan: 4-6 6-3 6-7 (6) 7-6 (8) 6-2.

Door ANP - 4-9-2016, 3:27 (Update 4-9-2016, 3:27)

Wawrinka is als derde geplaatst in het toernooi, waar hij vorig jaar nog de halve finales haalde. Maar Evans had daar geen boodschap aan. Hij won de eerste en de derde set. In de tiebreak van de vierde set kwam hij met 6-5 voor, maar Wawrinka wist het matchpoint weg te werken met een volley. De Zwitser pakte de tiebreak met 10-8. Toen was het verzet van Evans gebroken. Wawrinka liep in de vijfde set snel uit naar een 4-0 voorsprong. De overwinning kwam niet meer in gevaar.

Wawrinka neemt het in de vierde ronde op tegen het Australische enfant terrible Nick Kyrgios of de Oekraïner Ilja Martsjenko.

Na de uitschakeling van Evans hebben de Britten nog twee mannen in het toernooi. Andy Murray en Kyle Edmund haalden de vierde ronde namelijk wel, net als Johanna Konta bij de vrouwen.