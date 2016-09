Herlings verzekert zich van derde wereldtitel

CONCORD - Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zich zaterdag verzekerd van de wereldtitel in de MX2-klasse. De 21-jarige Brabander won in Concord (Verenigde Staten) de eerste manche van de GP of Americas en nam zo genoeg afstand van de concurrentie zodat het wereldkampioenschap hem niet meer kan ontgaan.

Door ANP - 3-9-2016, 23:56 (Update 3-9-2016, 23:56)

Herlings moest zaterdag in de eerste manche zijn Zwitserse concurrent Jeremy Seewer voorblijven om de titel veilig te stellen. De Brabander had een matige start, maar reed al snel naar de derde positie met Seewer op een groeiende afstand. In de negende ronde profiteerde de KTM-rijder van een val van de leider in de race, Austin Forkner, nam de koppositie over en gaf die niet meer weg.

Herlings was al twee keer eerder wereldkampioen in de MX2-klasse, in 2012 en 2013. In 2014 en 2015 maakte hij ook aanspraak op de titel, maar blessures gooiden toen roet in het eten.