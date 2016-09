Williams veel te sterk voor Larsson

NEW YORK - Serena Williams heeft zich zaterdag met speels gemak geplaatst voor de vierde ronde op het US Open. De Amerikaanse nummer één van de wereld gunde de Zweedse Johanna Larsson slechts drie games: 6-2 6-1. De partij duurde een uur.

Door ANP - 3-9-2016, 21:15 (Update 3-9-2016, 21:34)

Om de kwartfinales te bereiken moet Williams in New York afrekenen met Jaroslava Sjvedova uit Kazachstan. Die was in de derde ronde in twee sets te sterk voor Shuai Zhang uit China: 6-2 7-5.

Door haar zege op Larsson snoepte Williams Martina Navratilova een record af. Ze boekte namelijk haar 307e overwinning op een grandslamtoernooi, één meer dan Navratilova. Met dat aantal heeft ze nu evenveel zeges als Roger Federer, die de US Open vanwege een blessure aan zich voorbij moest laten gaan.

Mocht Williams in de vierde ronde van Sjvedova winnen, dan wordt ze alleen recordhouder.