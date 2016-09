Gesink wint koninginnenrit in Vuelta

ANP Gesink wint koninginnenrit in Vuelta

AUBISQUE-GOURETTE - Robert Gesink heeft zaterdag op fraaie wijze de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. De klimmer van LottoNL-Jumbo was de sterkste uit een kopgroep van drie die zich op de slotklim naar de Col de Aubisque had afgescheiden van een grote groep vluchters.

Door ANP - 3-9-2016, 18:07 (Update 3-9-2016, 18:07)

De Fransman Kenny Elissonde kwam achter Gesink als tweede over de meet. De Rus Egor Silin eindigde als derde. De Colombiaan Nairo Quintana behoudt de leiding in het algemeen klassement.

De rit voerde het peloton over drie beklimmingen van de eerste categorie. De slotklim naar de top van de Aubisque was zelfs van buitencategorie.