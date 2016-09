Verstappen scoort achtste tijd in training

MONZA - Max Verstappen heeft zaterdag in de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van Italië in de Formule 1 de achtste tijd gereden. De jonge Limburger klokte op het snelle circuit van Monza in zijn Red Bull 1.23,704 en hij was daarmee ruim 1,7 seconde langzamer dan Lewis Hamilton. De Britse leider in het WK was verreweg de snelste in zijn Mercedes; 1.22,008.

Door ANP - 3-9-2016, 12:28 (Update 3-9-2016, 12:28)

Zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg reed de tweede tijd, maar gaf bijna 0,4 seconde toe op Hamilton. De Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen waren op hun thuiscircuit een seconde trager dan Hamilton.

Verstappen kreeg in het in de sessie aan de stok met Rosberg. De Nederlander hield de Duitser op, terwijl die bezig was met een rondje op maximale snelheid. Een tirade en boze armgebaren vielen Verstappen ten deel.

De coureurs vervolgen zaterdagmiddag met de kwalificatierace, die de startopstelling bepaalt voor de race op zondag.