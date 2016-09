Belgische oud-wielrenner Willems overleden

Belgische oud-wielrenner Willems overleden

HERENTALS ( - Belga) - De Belgische oud-wielrenner Daniel Willems is op zestigjarige leeftijd overleden. Dat meldden Belgische media. Willems was beroepsrenner tussen 1978 en 1985 en won grote wedstrijden. Op zijn erelijst staan onder meer de Brabantse Pijl, de Scheldeprijs, de Waalse Pijl, Parijs-Tours, de Ronde van België en de Ruta del Sol.

3-9-2016

De Kempenaar won ook vier etappes in de Ronde van Frankrijk. Twee in de Tour van 1981 en twee in die van 1982. In dat jaar eindigde hij als zevende in het klassement.