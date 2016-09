Kerber speelt Bellis weg in New York

NEW YORK - De tennisster Angelique Kerber heeft voor de vierde keer de achtste finale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse had vrijdagavond (plaatselijke tijd) geen enkele moeite tegen de Amerikaanse qualifier Catherine Bellis.

Door ANP - 3-9-2016, 5:28 (Update 3-9-2016, 5:28)

In minder dan 55 minuten sloeg de 28-jarige Kerber haar 17-jarige tegenstander van de baan (6-1 6-1) op Flushing Meadows. De winnares van de Australian Open en de zilveren medaille in Rio komt in de achtste finale uit tegen tweevoudig Wimbledon-winnares Petra Kvitova. De Tsjechische won tijdens de Olympische Spelen brons.