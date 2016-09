Djokovic krijgt weer vrij baan in New York

ANP Djokovic krijgt weer vrij baan in New York

NEW YORK - Tennisser Novak Djokovic heeft opnieuw vrij baan gekregen op de US Open. De nummer één van de wereld stond vrijdag slechts een half uur op het centercourt in het Arthur Ashe-stadion, voor zijn partij in de derde ronde tegen Michail Joezjni. De Rus gaf in de eerste set bij een achterstand van 4-2 geblesseerd op.

Door ANP - 2-9-2016, 22:42 (Update 2-9-2016, 22:42)

Joezjni had zich even daarvoor laten behandelen aan een bovenbeenblessure. De 34-jarige Rus probeerde nog door te spelen, pakte zelfs de game, maar besloot daarna op te geven.

Daardoor hoefde titelverdediger Djokovic opnieuw amper energie te verspillen om verder te komen in New York. In de tweede ronde verscheen de Serviër zelfs helemaal niet op de baan. Zijn Tsjechische tegenstander Jiri Vesely trok zich terug vanwege een armblessure. Djokovic, die zelf in de aanloop naar de US Open werd geplaagd door polsklachten, had in de eerste ronde de Pool Jerzy Janowicz in vier sets geklopt.