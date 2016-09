Schippers: ik kom sterker terug

ZÜRICH - Dafne Schippers komt volgend jaar nóg sterker terug. De 24-jarige Utrechtse blikte vrijdag terug op een bewogen jaar, waarin ze op de Olympische Spelen als favoriete genoegen moest nemen met het zilver op de 200 meter. ,,Die zilveren medaille en het winnen van de Diamond League waren mijn hoogtepunten van het jaar. Daar moet ik heel blij mee zijn, al heb ik wat tijd nodig om dat te realiseren'', zei Schippers in Zürich, waar ze donderdag op de 200 meter nipt werd geklopt door Elaine Thompson.

Door ANP - 2-9-2016, 21:34 (Update 2-9-2016, 21:34)

De Jamaicaanse, die in Rio ook al het goud pakte op de 200 meter, snelde Schippers in de laatste meters voorbij. Met 21,86 klokte Schippers wel haar beste tijd van dit seizoen. Ze was al zeker van de eindzege in de Diamond League op dit onderdeel na haar winst vorige week in Parijs.

Schippers heeft een zwaar jaar achter de rug, zo bekende ze. ,,Mijn leven is totaal veranderd nadat ik vorig jaar wereldkampioene was geworden. Ik heb een moeilijk jaar gehad, met de nodige problemen. Ik weet nu hoe ik daarmee om moet gaan. Ik heb eerst tijd nodig om tot rust te komen in mijn hoofd en ga dan hard werken. Volgend jaar kom ik sterker terug.''