Wielrenner Westra weer terug in koers

BRUSSELS - Wielrenner Lieuwe Westra staat zaterdag na een lange periode van afwezigheid aan de start van de Brussels Cycling Classic. ,,Ik ben hier puur om conditie op te doen en weer een goed gevoel te krijgen'', meldde de Fries vrijdag op zijn website.

Door ANP - 2-9-2016, 16:19 (Update 2-9-2016, 16:19)

Westra zat na de Ronde van Zwitserland in een zware mentale dip. De renner van Astana weet die onder meer aan zijn verbroken relatie, het in zijn eentje wonen in Monaco en de vele valpartijen in het peloton.

Westra zou eigenlijk vorige maand zijn rentree in de WorldTour maken, maar vlak voor de Spaanse klassieker Clásica San Sebastián merkte de Fries dat hij er nog niet aan toe was. ,,De koffers waren al gepakt, maar op het allerlaatste moment voelde ik dat dat mijn lichaam er niet klaar voor was.''