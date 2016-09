WK atletiek Londen in trek

ANP WK atletiek Londen in trek

LONDEN - De wereldkampioenschappen atletiek over een jaar in Londen zijn nu al in trek bij het publiek. Meer dan een miljoen mensen hebben reeds ingetekend voor een kaartje. Daarmee overstijgt de vraag het aanbod, want er zijn 700.000 toegangsbewijzen beschikbaar. Vooral de dag van de finale van de 100 meter bij de mannen is geliefd. Ruim 200.000 mensen willen de laatste race van sprintgrootheid Usain Bolt zien.

Door ANP - 2-9-2016, 14:05 (Update 2-9-2016, 14:05)

De WK in het olympisch stadion van Londen zijn van 4 tot en met 13 augustus. Negenvoudig olympisch kampioen Bolt, die vorige maand historie schreef met zijn drie gouden plakken in Rio, heeft aangekondigd dat hij na de WK in Londen zijn spikes voorgoed opbergt. Ook de Britse atletiekheld Mo Farah, die in Rio zijn olympische titels op de 5000 en 10.000 meter prolongeerde, neemt na de WK in Londen afscheid van de baan.