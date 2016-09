Vuelta start in 2017 in Frankrijk

BILBAO - De Ronde van Spanje start in 2017 voor het eerst in Frankrijk. Dat heeft Vueltabaas Javier Guillen vrijdag gezegd voor aanvang van de dertiende etappe in Bilbao. Het Zuid-Franse Nîmes is uitverkoren als stad waar de Vuelta volgend jaar begint. De eerste etappe is dan een ploegentijdrit.

,,Dit wordt de eerste keer dat de Ronde van Spanje in Frankrijk begint. Het is een volgende stap naar internationalisering van de ronde'', zei Guillen, die nadrukkelijk Tourbaas Christian Prudhomme bedankte voor zijn steun. ,,Hij helpt ons de Franse drempels te overwinnen, wij helpen hem in Spanje.''

De samenwerking tussen Tour en Vuelta is niet vreemd. Beide grote wielerronden hebben sinds enkele jaren met ASO dezelfde organisator. Zo is het de bedoeling dat Bilbao in de Tour van 2018 etappeplaats is.

De eerste Ronde van Spanje werd verreden in 1935. In de 21e eeuw koos de Vuelta pas één keer voor een buitenlandse startplaats en dat was in 2009 Assen. Voor de Vuelta van 2017 heeft de organisatie behalve de ploegentijdrit in Nîmes nog een tweede Franse etappe in gedachten, die dan naar Catalonië voert. De ronde zal traditioneel in Madrid finishen.