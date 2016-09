Wawrinka door naar derde ronde US Open

ANP Wawrinka door naar derde ronde US Open

NEW YORK - De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka is door naar de derde ronde van de US Open. Hij versloeg bij het tennistoernooi in New York de Italiaan Alessandro Giannessi in drie sets: 1-6 6-7 5-6. Wawrinka was als derde geplaatst bij de mannen. De twee tennissers stonden bijna 2,5 uur op de baan.

Door ANP - 2-9-2016, 6:24 (Update 2-9-2016, 6:24)